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Ağrı'da kar üzerine dev yazılar yazarak "savaşa hayır" dediler

14.03.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heykeltıraş Naci Edi ve öğrencilerinin, toz boyalar kullanarak kar üzerine Türkçe ve İngilizce yazdıkları "savaşa hayır" ifadesi dronla görüntülendi - Naci Edi: - "Bütün savaşlara karşıyız ve savaş olmasını istemiyoruz, bunun için tepkimizi göstermeye çalıştık"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) görevli heykeltıraş Naci Edi ve öğrencileri, farkındalık oluşturmak için bir dağın yamacındaki karın üzerine toz boyalarla Türkçe ve İngilizce olarak dev "savaşa hayır" yazısı yazdı.

AİÇÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde araştırma görevlisi ve heykeltıraş olan Naci Edi ve üniversite öğrencileri Hamid Can Aslan ile Uğur Kaya, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş başta olmak üzeri dünyadaki savaş ve çatışmalar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla il merkezine bağlı Çukurçayır köyünde farklı bir çalışma yaptı.

Edi ve beraberindeki öğrenciler, bu çerçevede beyaz örtüyle kaplı bir dağın yamacında ayaklarıyla karı ezip üzerine "savaşa hayır" ve "no war" yazdı.

Türkçe ve İngilizce olarak yazılıp kırmızı toz boyalarla boyanan ve 4 saatte tamamlanan dev yazı, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dronla görüntülendi.

Naci Edi, AA muhabirine, daha önce karın üzerine tozlu boyayla Türk bayrağı ve farklı çalışmaları da resmettiklerini söyledi.

Son çalışmayla savaşa karşı tepkilerini dile getirdiklerini belirten Edi, şunları kaydetti:

"Günümüzde güncel olan savaşlardan ve özellikle Ukrayna'daki savaştan dolayı 'savaşa hayır' anlamında bir çalışma yapmak istedik. Savaşa karşı durmak için öğrencilerimle elimizden gelen budur. Protestomuzu bu şekilde yapıyoruz ve umarım bir yerlere duyurabiliriz. Bütün savaşlara karşıyız ve savaş olmasını istemiyoruz, bunun için tepkimizi göstermeye çalıştık. Bölgede zaman zaman yoğun kar yağışı oluyor. Çalışmayı yaparken soğuk hava bizi zorladı."

Öğrencilerden Hamit Can Aslan da dünyanın hiçbir yerinde savaş olmaması ve çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olması gerektiğini anlattı.

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