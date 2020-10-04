Ağrı’da karantina ihlaline 15 bin 750 lira para cezası kesildi

Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası verildi.

Artan korona virüs vakaları nedeniyle Ağrı kent merkezinde denetimler devam ediyor. Bugün korona virüs pandemisi nedeniyle denetimlerini Ağrı’nın yoğun olan cadde ve sokaklarında sürdüren görevli personeller, evde bulunması gerekirken cadde ve sokaklarda olduğunu tespit ettiği 5 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 15 bin 750 lira para cezası verildi.

Ağrı Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 211 personelin katılımıyla 471 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamanın devamında emniyet ve jandarma ekiplerinin de 83 ticari taksi ile 170 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 395 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildiği ifade edildi.



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