Ağrı’da karantina ihlaline 22 bin 50 lira para cezası

Ağrı’da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira para cezası kesildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 131 personelin katılımıyla 594 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 108 ticari taksi ile 210 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 248 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 7 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 22 bin 50 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

