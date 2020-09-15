YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı’da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası kesildi

Ağrı’da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası kesildi

AĞRI HABERLERİ  | 15.09.2020 09:06 | Son Güncelleme

Ağrı’da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildi.Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 177 personelin katılımıyla 460 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 77 ticari taksi ile 150 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 382 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettiği ve evde bulunması gerekirken evde olmadığı için bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Ağrı’da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildi.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 177 personelin katılımıyla 460 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 77 ticari taksi ile 150 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 382 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettiği ve evde bulunması gerekirken evde olmadığı için bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz' Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz'
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Ağrı Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:42
Öğle
12:08
İkindi
15:38
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Ağrı Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Hayat Eczanesi
Merkez
Yasam Eczanesı Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Tekın Eczanesı Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Doz Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yaralanan hastanın ameliyatına Ağrı Sağlık Müdürü girdi
Yaralanan hastanın ameliyatına Ağrı Sağlık Müdürü girdi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.