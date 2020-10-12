YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı’da karantina ihlaline 6 bin 300 lira ceza

Ağrı’da karantina ihlaline 6 bin 300 lira ceza

AĞRI HABERLERİ  | 12.10.2020 20:31 | Son Güncelleme

Ağrı’da karantina kurallarını ihlal ederek cadde ve sokaklarda dolaştığı tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası verildi.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 214 personelin katılımıyla 453 iş yerinde korona virüs denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Ağrı’da karantina kurallarını ihlal ederek cadde ve sokaklarda dolaştığı tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası verildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 214 personelin katılımıyla 453 iş yerinde korona virüs denetimi gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet ve jandarma ekipleri de 88 ticari taksi ile 177 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 328 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kutlamalar devam ediyor! Kutlamalar devam ediyor!
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari çalışmalarını anlattı
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari çalışmalarını anlattı
Aydın yarın yağışlı havanın etkisine girecek
Aydın yarın yağışlı havanın etkisine girecek
Mirallas’ın transferi dünya basınını şaşkına çevirdi
Mirallas’ın transferi dünya basınını şaşkına çevirdi
Büyükşehir’den kırsala hayvancılık desteği
Büyükşehir’den kırsala hayvancılık desteği

Ağrı Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:08
Öğle
11:59
İkindi
15:08
Akşam
17:41
Yatsı
18:58

Ağrı Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Şükran Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Tekın Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Fatih Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İl Müftüsü Topçu, yüz yüze eğitime başlayan kuran kurslarını ziyaret etti
İl Müftüsü Topçu, yüz yüze eğitime başlayan kuran kurslarını ziyaret etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ağrı’da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Ağrı’da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Ağrı Belediyesi kapalı olan yolu yıllar sonra açıyor
Ağrı Belediyesi kapalı olan yolu yıllar sonra açıyor
Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişiye para cezası kesildi
Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişiye para cezası kesildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.