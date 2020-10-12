Ağrı’da karantina ihlaline 6 bin 300 lira ceza

Ağrı’da karantina kurallarını ihlal ederek cadde ve sokaklarda dolaştığı tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 214 personelin katılımıyla 453 iş yerinde korona virüs denetimi gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet ve jandarma ekipleri de 88 ticari taksi ile 177 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 328 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

