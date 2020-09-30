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Ağrı’da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası

AĞRI HABERLERİ  | 30.09.2020 20:41 | Son Güncelleme

Ağrı’da karantina kurallarına riayet etmediği tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 187 personelin katılımıyla 500 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 118 ticari taksi ile 210 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 405 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

Ağrı’da karantina kurallarına riayet etmediği tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 187 personelin katılımıyla 500 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 118 ticari taksi ile 210 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 405 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

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