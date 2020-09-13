Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişiye para cezası kesildi

Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 lira para cezası verildi.

Ağrı Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 173 personelin katılımıyla 492 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamanın devamında emniyet ve jandarma ekiplerinin de 120 ticari taksi ile 164 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 458 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

