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Ağrı’da karantina kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı

AĞRI HABERLERİ  | 05.09.2020 13:30 | Son Güncelleme

Ağrı’da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye daha toplam 15 bin 750 lira ceza kesildiValilikten yapılan açıklamada 121 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 478 mekan ve iş yerinde kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.Öte yandan Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin de 95 ticari taksi ile 148 toplu ulaşım aracını denetleyerek salgınla ilgili uyarılarda bulunduğu kaydedilirken pozitif ve temaslı kişilere yönelik 255 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 5 kişiye, 3 bin 150’şer liradan toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Ağrı’da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye daha toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi
Valilikten yapılan açıklamada 121 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 478 mekan ve iş yerinde kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.
Öte yandan Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin de 95 ticari taksi ile 148 toplu ulaşım aracını denetleyerek salgınla ilgili uyarılarda bulunduğu kaydedilirken pozitif ve temaslı kişilere yönelik 255 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 5 kişiye, 3 bin 150’şer liradan toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildiği bildirildi.

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