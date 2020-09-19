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Ağrı’da karantinayı ihlal eden bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası

AĞRI HABERLERİ  | 19.09.2020 19:37 | Son Güncelleme

Ağrı’da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 194 personelin katılımıyla 525 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Ağrı’da karantinayı ihlal eden bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası

Ağrı’da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 194 personelin katılımıyla 525 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada devamında, emniyet ve jandarma ekipleri de 70 ticari taksi ile 138 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunulduğu aktarıldı. Pozitif ve temaslı kişilere yönelik 457 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişi ise 3 bin 150 lira ceza kesildiği belirtildi.

Ağrı’da karantinayı ihlal eden bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası

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