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Ağrı'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

AĞRI HABERLERİ  | 04.09.2020 18:55 | Son Güncelleme

Ağrı'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk kayboldu.

Somkaya köyü muhtarı Kutfettin Sökmen, 10 yaşındaki oğlu Sinan Sökmen'i ilçe merkezinde Fatih Camisi yakınlarındaki bir akrabasının iş yerine bıraktıktan sonra cuma namazını kılmak için camiye gitti.

Namazın ardından iş yerine gelen muhtar Sökmen, oğlunun burada olmadığını fark etti.

İlçe merkezinde uzun süre kendi imkanlarıyla oğlunu arayan Sökmen, sonuç alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri kayıp olan Sinan Sökmen'i bulmak için çalışma başlattı.

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Ağrı Namaz Vakitleri 4 Eylül Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:32
Öğle
12:12
İkindi
15:49
Akşam
18:42
Yatsı
20:03

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cuma

Yol Eczanesı Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesı Eczanesi
Diyadin
Altınörs Eczanesı Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesı Eczanesi
Eleskirt
Isık Eczanesı Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesı Eczanesi
Taslicay
Saglık Eczanesı Eczanesi
Tutak
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