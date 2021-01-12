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Ağrı’da kontenjan girişi ve kayıt alanları toplantısı düzenlendi

12.01.2021 20:28 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da kontenjan girişi ve kayıt alanları toplantısı düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in başkanlığında, il ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin katılımıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı ortaöğretim kurumlarının kontenjan girişi ve kayıt alanları belirlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri İsmail Tanrıverdi, Süleyman Çetin, Mehmet Özmüş, MEBBİS yöneticisi Şevket Kotan ve ilçe milli eğitim şube müdürleri katıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in başkanlığında, il ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin katılımıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı ortaöğretim kurumlarının kontenjan girişi ve kayıt alanları belirlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri İsmail Tanrıverdi, Süleyman Çetin, Mehmet Özmüş, MEBBİS yöneticisi Şevket Kotan ve ilçe milli eğitim şube müdürleri katıldı. Toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının kontenjan girişi ve kayıt alanlarının belirlenmesi ile ilgili süreç anlatıldı. Toplantı sonunda ortaöğretim kurumlarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı kontenjan girişi ve kayıt alanları belirlendi.

Ağrı’da kontenjan girişi ve kayıt alanları toplantısı düzenlendi

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