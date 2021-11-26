YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da köpeğini kurtarmak isterken kayalıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Ağrı'da köpeğini kurtarmak isterken kayalıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

26.11.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da köpeğini kurtarmak isterken kayalıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Ağrı'nı Doğubayazıt ilçesinde köpeğini kurtarmak isterken kayalıkta mahsur kalan kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Koçkıran Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kıllıaslan, kaybolan köpeğini bulmak için kırsalda arama yaptı.

Akbudak köyüne kadar yürüyerek giden Kıllıaslan, dağlık alandaki kayalıklarda mahsur kaldığını fark ettiği köpeğini kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

Bu sırada etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan kayalıklarda kendisi de mahsur kalan Kıllıaslan, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Kılllıaslan ve köpeği, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktıDNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı
PARTNERDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökerttiDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökertti
Ağrı'da aşılamada mavi kategori hedefleniyorAğrı'da aşılamada mavi kategori hedefleniyor
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt

Ağrı Namaz Vakitleri 26 Kasım Cuma

İmsak
05:29
Sabah
06:57
Öğle
12:00
İkindi
14:31
Akşam
16:53
Yatsı
18:16

Ağrı Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Cuma

Yeni Arı Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesi
Diyadin
Bizim Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Beyzade Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Manisa'da genç öğretmen, okuldan evine dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Manisa'da tıkalı tesisat borusundan altın bileklik çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.