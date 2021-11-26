Ağrı'da köpeğini kurtarmak isterken kayalıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Ağrı'nı Doğubayazıt ilçesinde köpeğini kurtarmak isterken kayalıkta mahsur kalan kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Koçkıran Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kıllıaslan, kaybolan köpeğini bulmak için kırsalda arama yaptı.
Akbudak köyüne kadar yürüyerek giden Kıllıaslan, dağlık alandaki kayalıklarda mahsur kaldığını fark ettiği köpeğini kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.
Bu sırada etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan kayalıklarda kendisi de mahsur kalan Kıllıaslan, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
Kılllıaslan ve köpeği, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.
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