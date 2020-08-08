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Ağrı’da korona virüse yönelik sıkı denetimler devam ediyor

AĞRI HABERLERİ  | 08.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Ağrı’da, valilik koordinesinde korona virüsle mücadele kapsamında toplu yaşam alanlarında denetimler gerçekleştirildi.Ağrı Valiliği koordinesinde emniyet mensupları, jandarma kuvvetleri ve zabıta ekipleri ile korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla marketler, toplu taşıma araçları, taksiler, düğün salonları, lokanta ve kafelerde denetimler gerçekleştirildi.Kontrollü Sosyal Hayat döneminde uyulması gereken kurallar vatandaşlara hatırlatılarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi.

Ağrı’da, valilik koordinesinde korona virüsle mücadele kapsamında toplu yaşam alanlarında denetimler gerçekleştirildi.
Ağrı Valiliği koordinesinde emniyet mensupları, jandarma kuvvetleri ve zabıta ekipleri ile korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla marketler, toplu taşıma araçları, taksiler, düğün salonları, lokanta ve kafelerde denetimler gerçekleştirildi.
Kontrollü Sosyal Hayat döneminde uyulması gereken kurallar vatandaşlara hatırlatılarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi. Eksiklik görülen işletmelerin sahiplerine uyarılarda bulunuldu.

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Ağrı Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
19:21
Yatsı
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Ağrı Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Güven Eczanesı Eczanesi
Merkez
Mızrak Eczanesı Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesı Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesı Eczanesi
Eleskirt
Ilkadım Eczanesı Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
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