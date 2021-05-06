Ağrı'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kafelerde buluşan 28 kişiye ceza

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uymayarak 2 kafede bir araya gelen 28 kişiye toplam 34 bin 200 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 2 kafede sokağa çıkma kısıtlama kurallarını ihlal ederek vakit geçiren kişilerin olduğu belirlendi.
Ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan kafe sahipleriyle birlikte 28 kişiye toplamda 34 bin 200 lira ceza uyguladı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz