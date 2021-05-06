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Ağrı'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kafelerde buluşan 28 kişiye ceza

06.05.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kafelerde buluşan 28 kişiye ceza

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uymayarak 2 kafede bir araya gelen 28 kişiye toplam 34 bin 200 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 2 kafede sokağa çıkma kısıtlama kurallarını ihlal ederek vakit geçiren kişilerin olduğu belirlendi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan kafe sahipleriyle birlikte 28 kişiye toplamda 34 bin 200 lira ceza uyguladı

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