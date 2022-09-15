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Ağrı'da külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal yakalandı

15.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal yakalandı

Ağrı'da külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal yakalandı

Ağrı'da, bir kişinin üzerinde külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, bu çerçevede Enstitü Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri zanlı İ.K'yi durdurdu.

Zanlının üst aramasında, külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık "Bank Of Irak Gold Platinum" ibareli materyal bulundu.

Ele geçirilen materyalin altın olup olmadığı polislerce kriminal laboratuvarda yapılacak inceleme sonrası belirlenecek.

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