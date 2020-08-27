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Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı

AĞRI HABERLERİ  | 27.08.2020 09:02 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ‘Mesleki Çalışma Programı’ kapsamında Tutak Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi ve Merkez Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki ilkokulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yapılan hazırlıkları kontrol edip okul yöneticisinden bilgi aldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ‘Mesleki Çalışma Programı’ kapsamında Tutak Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi ve Merkez Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.
Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki ilkokulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yapılan hazırlıkları kontrol edip okul yöneticisinden bilgi aldı. Okulun yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğundan dolayı okul yöneticisine teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ilk olarak Tutak Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi ve daha sonra Merkez Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, amaç ve hizmet mesleğidir. Tıpkı toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi, öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilendir. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmen; bilgi, beceri ve donanımıyla topluma rehber, topluma arkasını dönmeden sürekli önde giden bir gönül eridir. Öğretmen; gönlünde baharları taşıyarak en uzak iklimlerin yıkadığı kıraç ama kutsal topraklarda rengârenk çiçekleri yetiştirmeye sevdalanmış ve bu uğurda hayallerini süsleyen minik yavrulara ulaşmak için mesafeleri kat eden bir sevda abidesidir. Bilgi çağını yaşadığımız bir dönemde teknoloji ne kadar etkili olursa olsun, öğretmenin etkin olmadığı bir eğitim sisteminin başarılı olması düşünülemez. Bizler, Türk Milli Eğitiminin Temel Amaç ve İlkeleri çerçevesinde, geçmişini ve özünü sağlam bir tarih şuuru içerisinde algılayan, yetenek ve kabiliyetlerini bilen, geleceğe umutla bakan, insan sevgisiyle dolu, bizi biz yapan değerlerimizle donatılmış bireyler yetiştirme azmi ve gayreti içerisinde olmalıyız”dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’in ziyaretine Milli Eğitim Yardımcısı İshak Hasanoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan ve Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş de eşlik etti.

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