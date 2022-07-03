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Ağrı'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

03.07.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ağrı'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Arkasında Fadıl Emre Ergül'ün yolcu olarak bulunduğu Rojhat Akbalık idaresindeki 07 DDA 51 plakalı motosiklet, Erzurum Caddesi TOKİ ışıklar kavşağında, Muhammed Ali Bulut'un kullandığı bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kazazedeleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- Olay anı güvenlik kamerasında

Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin aynı yönde seyir halindeyken sola dönüş yapmaya çalışan bisiklete çarpıp ardından refüje çarptığı ve kazazedelerin yere düştüğü yer alıyor.

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