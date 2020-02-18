YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da nehir yüzeyindeki buz kütlesi üzerinde mahsur kalan kurt kurtarıldı

Ağrı'da nehir yüzeyindeki buz kütlesi üzerinde mahsur kalan kurt kurtarıldı

AĞRI HABERLERİ  | 18.02.2020 14:55 | Son Güncelleme

Ağrı'da nehir yüzeyindeki buz kütlesi üzerinde mahsur kalan kurt kurtarıldı

Ağrı'da Murat Nehri'nin yüzeyindeki buz kütlesi üzerinde mahsur kalan kurt, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Dambat köyü yakınlarından geçen ve yüzeyinin bir kısmı donan Murat Nehri'nde buz kütlesi üzerinde bir kurdun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

İhbarı değerlendirerek bölgeye gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kurdu yakaladıktan sonra kucaklarına alarak suyun diğer tarafına geçirdi.

Yaklaşık 3 gündür bölgede mahsur kaldığı öğrenilen kurt, daha sonra doğaya bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı buz Kurt kurtarıldı mahsur Nehir

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Ağrı Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
12:27
İkindi
15:24
Akşam
17:53
Yatsı
19:11

Ağrı Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Hira Eczanesi
Merkez
Yasam Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Can Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Sağlık Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ağrılı iş adamından ihtiyaç sahiplerine kardeşlik eli

Ağrılı iş adamından ihtiyaç sahiplerine kardeşlik eli

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Ağrı'da 2 ilçede eğitime kar engeli

Ağrı'da 2 ilçede eğitime kar engeli

Hak-Sen’in Ağrı 1970 Spora ziyareti

Hak-Sen’in Ağrı 1970 Spora ziyareti

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.