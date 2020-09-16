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Ağrı’da öğrencilere ders kitapları kargo ile gönderildi

AĞRI HABERLERİ  | 16.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi, Ağrı dışında yaşayan öğrencilerin kitaplarını kargoyla adreslerine gönderdi.Koronavirüs salgınının artması eğitim öğretimde belli aksaklıklara neden oldu.

Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi, Ağrı dışında yaşayan öğrencilerin kitaplarını kargoyla adreslerine gönderdi.
Koronavirüs salgınının artması eğitim öğretimde belli aksaklıklara neden oldu. Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi’nde okuyan ancak başka şehirlerde yaşayan öğrenciler, ders kitaplarını almaya gelemedikleri için okul idaresi öğrencilerinin kitaplarını kargo aracılığıyla ikamet ettiklere adreslere ulaştırdı. Okulun sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"İl dışında ikamet eden ve pandemi sebebiyle ders kitaplarını alamayan öğrencilerimize; ders kitapları okulumuz tarafından kargo yoluyla gönderilmiştir.Unutmayın okulunuz her zaman yanınızda."
Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesinin idareci ve öğretmenlerini tebrik eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,"İl dışında bulunan ve pandemi dolayısıyla kitaplarını almaya gelemeyen Ağrı Fen Lisesi öğrencilerimizin kitapları okul idaresi ve öğretmenlerimiz tarafından paketlenerek kargoya verildi.Arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

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