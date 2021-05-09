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Ağrı'da okul pansiyonlarında hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını donatıyor

09.05.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce pansiyonlarda hazırlanan sıcak yemekler, iftar öncesi öğretmenler ve Kızılay gönüllülerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin: - "Özellikle pansiyonlarımızın kapalı olduğu bu dönemde bizim depolarımızda bol miktarda yiyecek ve içecek var. Biz bunların heba olmasını istemiyoruz. Ramazan boyunca elimizdeki bu malzemeleri de değerlendirmiş oluyoruz" - "Dezavantajlı bir bölgede olmamız nedeniyle de ihtiyaç sahibi insanlara ramazanda yemek ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gittiğimiz evlerde insanların gözlerindeki o mutluluk ve heyecan bizleri daha çok mutlu ediyor"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce pansiyonlarda hazırlanan sıcak yemekler, iftar öncesi öğretmenler ve Kızılay gönüllülerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ramazan ve 17 günlük tam kapanma dönemi boyunca okul pansiyonlarında aşçılar tarafından hazırlanan yemekler, öğretmenler ve Kızılay gönüllülerince iftar öncesi mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine, rahmet ve bereket ayı ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için yemek yaptıklarını söyledi.

Ramazanın paylaşma ayı olduğunu ve bu dönemde Türk Kızılay ile ailelere gıda kolisi dağıtımına da devam ettiklerini dile getiren Tekin, "Bakanlık nezdinde yürüttüğümüz 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında, özellikle bu 17 günlük kapanma sürecinde pansiyon ve okullarımızın kapalı olduğu dönemde, 17 pansiyonumuzda her gün sırasıyla sıcak yemek çıkaralım dedik. Ramazan boyunca bu yemekleri ihtiyaç sahibi velilerimize ulaştıralım istedik." diye konuştu.

Tekin, pansiyonlarda yaptıkları yemekleri kapanma süreci ve bayram boyunca da dağıtmaya devam edeceklerini anlattı.

Yemekleri her gün 700 kişiye ulaştırdıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Genelde en az 2 çeşit yemek çıkıyor. Bu bölgede et çok seviliyor. Yemeklere bol bol et bırakıyoruz. Yemeklerin yanında ekmek ve içecek de dağıtıyoruz. Özellikle pansiyonlarımızın kapalı olduğu bu dönemde bizim depolarımızda bol miktarda yiyecek ve içecek var. Biz bunların heba olmasını istemiyoruz. Ramazan boyunca elimizdeki bu malzemeleri de değerlendirmiş oluyoruz. Dezavantajlı bir bölgede olmamız nedeniyle de ihtiyaç sahibi insanlara ramazanda yemek ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gittiğimiz evlerde insanların gözlerindeki o mutluluk ve heyecan bizleri daha çok mutlu ediyor."

Tekin, Ramazan Bayramı'nda da öğretmenlerle birlikte yemek dağıtımına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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