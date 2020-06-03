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Ağrı’da ortaokul öğrencilerine yönelik “Online Bilgi Yarışması”

AĞRI HABERLERİ  | 03.06.2020 17:57 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik “Online Bilgi Yarışması” düzenlenecek.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 9-10 Haziran tarihlerinde ortaokul öğrencilerine yönelik “Online Bilgi Yarışması” düzenlenecek.

Ağrı’da ortaokul öğrencilerine yönelik “Online Bilgi Yarışması”

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik “Online Bilgi Yarışması” düzenlenecek.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 9-10 Haziran tarihlerinde ortaokul öğrencilerine yönelik “Online Bilgi Yarışması” düzenlenecek. İl genelinde yapılacak olan bilgi yarışmasına, ortaokulda öğrenim gören 5 sınıf öğrencileri 9 Haziran Salı günü saat 11.00’de, 6 sınıf öğrencileri ise aynı gün saat 14.00’te, 7 sınıf öğrencileri 10 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’de, 8 sınıf öğrencileri ise aynı gün saat 14.00’te yarışmaya katılabilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün youtube hesabı üzerinde canlı yayın yapılarak öğrencilere soruların verileceği bilgi yarışmasında, öğrenciler kahoot.it sitesi üzerinden sorulara cevap verecek. Bilgi yarışması sonunda birinci olan öğrenci GO oyunu, ikinci olan öğrenci reversi oyunu ve üçüncü olan öğrenci koridor oyunu ile ödüllendirilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bilgi yarışmasına katılacak öğrencilere başarılar diledi.

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Deva Eczanesi
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