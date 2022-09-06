Ağrı'da otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı.

H.K'nin kullandığı 04 AAL 904 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Ağrı kara yolu Halis Ünsal Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabit Yardımcı'ya çarptı.

Olayda yaralanan Yardımcı, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yardımcı'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücü H.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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