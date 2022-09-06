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Ağrı'da otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

06.09.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Ağrı'da otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı.

H.K'nin kullandığı 04 AAL 904 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Ağrı kara yolu Halis Ünsal Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabit Yardımcı'ya çarptı.

Olayda yaralanan Yardımcı, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yardımcı'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücü H.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ağrı'da otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

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Ağrı kaza otobüs yaya

Ağrı Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:33
Öğle
12:11
İkindi
15:48
Akşam
18:40
Yatsı
20:00
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

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