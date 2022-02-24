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Ağrı'da park halindeki tır yandı

24.02.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da park halindeki tır yandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde donmuş asfalt yüklü tır, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ağrı-İran kara yolundaki İl Özel İdaresi Tır Parkı yakınlarında park halinde bulunan donmuş asfalt yüklü tırda yangın çıktı.

Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürürken, tır kullanılmaz hale geldi.

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