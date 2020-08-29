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Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

AĞRI HABERLERİ  | 29.08.2020 14:57 | Son Güncelleme

Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, yaralanan iki uzman çavuş, kaldırıldıkları Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan şehitlerin naaşı, kentte düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

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Duru Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Mert Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Roza Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
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