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Ağrı’da Records Sport Academy hazırlık kursları açıldı

12.01.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da Records Sport Academy hazırlık kursları açıldı

Ağrı il merkezinde BESYO, POMEM ve Askeri Okullara öğrenci hazırlamak üzere Records Sport Academy Hazırlık Kursları açıldı.Ağrı İl Merkezinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine, Polis Meslek Yüksek Okullarına ve Askeri Okulların özel yetenek sınavlarına öğrenci hazırlamak üzere hizmet verecek olan Records Sport Academy Hazırlık kursları açıldı.

Ağrı il merkezinde BESYO, POMEM ve Askeri Okullara öğrenci hazırlamak üzere Records Sport Academy Hazırlık Kursları açıldı.
Ağrı İl Merkezinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine, Polis Meslek Yüksek Okullarına ve Askeri Okulların özel yetenek sınavlarına öğrenci hazırlamak üzere hizmet verecek olan Records Sport Academy Hazırlık kursları açıldı. Kurslarla ilgili bilgi veren Antrenör Recep Gündüz, “Kurslarımıza katılacak öğrencilerimize profesyonel düzeyde eğitimler vererek, sporcu sağlığı ön planda tutup geleceğin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerini, Antrenörlerini ve Spor yöneticilerini yetiştirmek amacıyla bu hazırlık kurslarını açtık. Amacımız ilimize hizmet vererek öğrencilerimizi spor okullarına kazandırmak istiyoruz. Öğrencilere bizimle rekorlara koşmalarını teklif ediyoruz.” dedi. Kurs kayıtlarının başladığını ifade eden Antrenör Gündüz, pandemi sürecinin durumuna göre saha idmanlarının başlayacağını ifade etti.

Ağrı’da Records Sport Academy hazırlık kursları açıldı

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