Ağrı'da resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında uzaktan eğitim yapılacak

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 30 Kasım ile 4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edilecek.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında toplandı.

Toplantı sonunda oy birliğiyle 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde il genelindeki tüm resmi anaokulu, ana sınıfları ile özel okullar dahil uygulama sınıflarında öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına karar verildi.

