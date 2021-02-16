YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da "sahte gelin” operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Ağrı'da "sahte gelin” operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

16.02.2021 18:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da "sahte gelin” operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Ağrı'da "sahte gelin" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla "sahte gelin" operasyonu düzenledi.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Mavi bir kuş gibiyim' 'Mavi bir kuş gibiyim'
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı

Ağrı Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
12:27
İkindi
15:23
Akşam
17:52
Yatsı
19:10

Ağrı Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Hira Eczanesi
Merkez
Yasam Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Sahın Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Fatih Eczanesi
Patnos
Sağlık Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, ETÜ heyetini misafir etti

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, ETÜ heyetini misafir etti

Ağrı’da 2021 Afet Eğitim Yılı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Ağrı’da 2021 Afet Eğitim Yılı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Ağrılı çocuklar geleceğin milli kayak sporcusu olmaya hazırlanıyor

Ağrılı çocuklar geleceğin milli kayak sporcusu olmaya hazırlanıyor

Vali Varol yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi

Vali Varol yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi

Ağrı’da aşı ekipleri 75 yaş ve üzeri vatandaşları aşılamaya devam ediyor

Ağrı’da aşı ekipleri 75 yaş ve üzeri vatandaşları aşılamaya devam ediyor

Türk Kızılay gönüllüleri köy okulundaki öğrenci masalarını hediyelerle donattı

Türk Kızılay gönüllüleri köy okulundaki öğrenci masalarını hediyelerle donattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.