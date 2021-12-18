Ağrı'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Ağrı'da etkili olan kar yağışıyla kayganlaşan yoldan şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

T.I idaresindeki 34 HJ 7956 plakalı hafif ticari araç, Eskiharman köyü mevkisinde kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki B.I ve H.I, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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