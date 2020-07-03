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Ağrı'da sınavlara hazırlanan öğrenciler için ücretsiz kurs düzenleniyor

AĞRI HABERLERİ  | 03.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

Ağrı Valiliği ve Türk Kızılay iş birliğinde, polislik, bekçilik, BESYO ile askeri okulların sınavlarını kazanıp meslek sahibi olma hayali kuran ihtiyaç sahibi öğrenciler için ücretsiz kurs açıldı - Türk Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı: - "Kursumuz 4 ay sürecek. Tamamıyla parkura dair alımların yapıldığı sınavlara girecek gençlere ücretsiz eğitim veriyoruz. Öğrencilerin maddi durumları yetersiz olduğu için böyle bir proje başlattık"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da polislik, bekçilik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ile askeri okulların sınavlarına hazırlanan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, valilik ve Türk Kızılay iş birliğinde açılan kurs sayesinde meslek sahibi olmak istiyor.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi görevlileri, valilik koordinesinde, parkur sınavlarına hazırlanmak isteyen ancak ailelerinin ekonomik durumları iyi olmadığı için bu imkanı bulamayan öğrencilere yönelik kurs açmak amacıyla harekete geçti.

Görevliler kısa sürede valilik tarafından sağlanan destekle 4 antrenör eşliğinde Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda ücretsiz kurs açtı.

BESYO, polislik, bekçilik ve askeri sınavlara hazırlananlar için hayata geçirilen kursta, Türk Kızılay'ın tişört, ayakkabı ve sportif malzeme desteği sağladığı öğrenciler, parkur eğitimlerini havanın serin olduğu akşam saatlerinde alıyor.

Antrenörlerin gözetiminde günlük koşuların yanı sıra açma, germe ve çeşitli hareketler yaparak sınavlara hazırlanan öğrenciler, hayallerini süsleyen meslekleri kazanmak için ter döküyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralını gözeterek eğitimlerini sürdüren yaklaşık 30 öğrenci, sıkı bir çalışma yürüterek parkur sınavları öncesi güç depoluyor.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal etkinliklerin yanı sıra toplumun her alanında çalışma yürüttüklerini söyledi.

- Proje ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlatıldı

Öğrencilere çok değer verdiklerini ve onların hayallerinin gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Tatlı, şöyle konuştu:

"Kursumuz 4 ay sürecek. Tamamıyla parkura dair alımların yapıldığı sınavlara girecek gençlere ücretsiz eğitim veriyoruz. Öğrencilerin maddi durumları yetersiz olduğu için böyle bir proje başlattık. Hepsi de ihtiyaç sahibi öğrencilerden oluşuyor."

Antrenör Kerim Özbey de Kovid-19 nedeniyle zamanlarının kısıtlı olduğunu, bu yüzden ağır antrenmanlar yaparak açığı kapatıp öğrencilerin istedikleri mesleği kazanmalarını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

Kursa katılan üniversite mezunu Tekgül Ekelik ise polislik sınavına hazırlandığını belirterek, "Türk Kızılay'ın açtığı kursla çok iyi şekilde hazırlanıyoruz. Tişört ve ayakkabı ihtiyacımızı karşıladıkları için de çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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