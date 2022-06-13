Ağrı’da su birikintisine giren çocuk boğuldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde su birikintisine giren çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı Çiftlik köyünde yaşayan 11 yaşındaki Muhammed Koçyiğit, ilçede dün etkili olan sağanak sonrası evlerinin yakınında oluşan su birikintisine girdi.

Koçyiğit’in suya girip gözden kaybolduğunu fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip su birikintisinde arama başlattı.

Köylülerin aramasıyla bulunan Koçyiğit'in, gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Koçyiğit'in cenazesi daha sonra ambulansa alınarak otopsi için Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



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