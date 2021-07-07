YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kişi öldü

Ağrı'da tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kişi öldü

07.07.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kişi öldü

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bağlı Kuşlu köyünde vatandaşlarla tarlada ot biçiminde çalışan 21 yaşındaki Mustafa Ergül'e yıldırım isabet etti.

Tarlada çalışanların durumu fark edip bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Ergül'ün cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Ağrı'daki Sinek Yaylası göçerlerin sürüleriyle şenlendiAğrı'daki Sinek Yaylası göçerlerin sürüleriyle şenlendi
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
02:49
Sabah
04:41
Öğle
12:18
İkindi
16:14
Akşam
19:45
Yatsı
21:29

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Altıntaş Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Yeni Yağmur Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Veraselişifa Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.