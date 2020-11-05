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Ağrı’da tefecilik suçu işleyen 4 kişi yakalandı

AĞRI HABERLERİ  | 05.11.2020 17:34 | Son Güncelleme

Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar neticesinde tefecilik yaptığı belirlenen 4 kişi göz altına alındı.Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Ağrı’nın Hamur ilçesinde örgütlü olarak tefecilik suçu işlediği tespit edilen 4 kişi göz altına alındı.

Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar neticesinde tefecilik yaptığı belirlenen 4 kişi göz altına alındı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Ağrı’nın Hamur ilçesinde örgütlü olarak tefecilik suçu işlediği tespit edilen 4 kişi göz altına alındı. Göz altına alınan şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda borçlanma senedi, çek, nakit para, cep telefonu ve bilgisayara el konuldu.
Yürütülen operasyonlara ilişkin Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, Ağrı Hamur ilçesinde, örgütlü olarak "Tefecilik" suçunu işledikleri tespit edilen (4) şüpheli şahsa yönelik, icra edilen operasyon neticesinde, söz konusu şüpheli şahıslar gözaltına alınmış, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 milyon 696 bin 500 TL tutarında 19 adet borçlanma el senedi, 22 adet müştekilere ait tapu, 100 bin TL tutarında çek, 9 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 5 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 5 adet ajanda ile çok sayıda banka dekontu ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak, adli soruşturma devam etmektedir."

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