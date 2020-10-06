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Ağrı'da terör olaylarına ilişkin soruşturmada 7 zanlı yakalandı

AĞRI HABERLERİ  | 06.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

Ağrı'da terör olaylarına ilişkin soruşturmada 7 zanlı yakalandı

Ağrı'da, terör eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında İnsan Hakları Derneği (İHD) şube başkanının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde, önceki yıllarda canlı kalkan eylemi, örgüt mensubu cenazesi ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasına dönüşen etkinliklere katıldıkları tespit edilen ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlatılan kişilere yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

İl merkezindeki operasyonda İHD Ağrı Şube Başkanı Atilla Ö'nün yanı sıra M.E.Y, K.B. ve eski zabıta memuru M.P. yakalandı. K.B'nin evinde, ruhsatsız 2 av tüfeği ile 31 fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, doktorluktan ihraç edilen H.B'nin ise arandığı belirtildi.

- 6-7 Ekim olaylarına ilişkin 3 zanlıya gözaltı

Patnos ilçesindeki bir başka çalışmada ise 6 yıl önce ilçede, Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen 6-7 Ekim olayları kapsamında göstericilerin taşlı, molotoflu saldırılar yaptığı olaylara karışan ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma yürütülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ve Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bu operasyonda, söz konusu olaylarda kamu kurum ve kuruluşlarının zarar gördüğü sokak eylemlerine katıldıkları belirlenen N.Ö, S.B. ve S.K. gözaltına alındı. S.K'nin evindeki aramada 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Her iki operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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