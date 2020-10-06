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Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yardım eden 3 kişi tutuklandı

AĞRI HABERLERİ  | 06.10.2020 19:28 | Son Güncelleme

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yardım eden 3 kişi tutuklandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri tespit edilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alınan ve tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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