Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yardım eden 3 kişi tutuklandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri belirlenen 3 kişi tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri tespit edilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alınan ve tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.