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Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı serbest bırakıldı

17.02.2021 18:25 | Son Güncelleme:
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Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı serbest bırakıldı

Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının beyan ve teşhislerinde "milis/iş birlikçi" olarak ifade edilen kişiler hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 zanlının 6'sının daha jandarmadaki işlemleri bugün tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan terör örgütü PKK/KCK mensuplarının beyan ve teşhislerinde "milis/iş birlikçi" olarak ismi geçen 12 şüpheli, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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