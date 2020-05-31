YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı’da toplu hizmet veren iş yerleri açılışa hazır

Ağrı’da toplu hizmet veren iş yerleri açılışa hazır

AĞRI HABERLERİ  | 31.05.2020 15:02 | Son Güncelleme

Ağrı’da korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, uzun süredir kapalı olan kıraathane, çay ocağı, kafe, lokanta, restoran, pastane gibi toplu hizmet veren iş yerleri, tüm ülkede olduğu gibi normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete başlamak için hazırlıklarını tamamladıKentte korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda, uzun süredir kapalı olan işletmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran 2020’de yeniden açılacağını duyurmasıyla birlikte yeniden hizmet için hazırlıklarını tamamladı.

Ağrı’da korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, uzun süredir kapalı olan kıraathane, çay ocağı, kafe, lokanta, restoran, pastane gibi toplu hizmet veren iş yerleri, tüm ülkede olduğu gibi normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete başlamak için hazırlıklarını tamamladı
Kentte korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda, uzun süredir kapalı olan işletmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran 2020’de yeniden açılacağını duyurmasıyla birlikte yeniden hizmet için hazırlıklarını tamamladı. Sosyal mesafe kurallarına göre iş yerlerini hazırlayan işletmeciler; temizlik, dezenfektan ve kurallara uygun şekilde iş yerlerini hazır hale getirdi.
Ağrı merkezde uzun yıllardır çay ocağı işleten ve yaklaşık 3 aydan bu yana korona virüs salgını nedeniyle iş yerinin kapalı olduğunu ifade eden Veysi Engin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından yeniden faaliyete başlamak amacıyla hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
İş yerlerinin yarın açılacağını ifade eden Engin, “Belirlenen kurallar kapsamında masalarımızı, sandalyelerimizi hazırladık. İş yerimizi tamamıyla dezenfekte ettik. Korona virüs nedeniyle personellerimize, müşterilerimizle hangi kurallara göre hizmet edecekleri konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. İş yerimizdeki masa sayımızı sosyal mesafe kuralı için yarıya indirdik. Gelen müşterilerimizden bu süreç içerisinde hem bize hem de kendilerine karşı sağlık kurallarına uymalarını istiyoruz. Müşterilerimizin kapı girişinde dezenfekte işlemi yapmaları, maske ile gelmeleri bizim ve kendileri için çok daha iyi olur. Tedbir döneminde iş yerlerimiz uzun süre kapalı kaldı. Her hangi bir gelir elde edemedik. O yüzden maddi anlamda çok zorluk yaşadık. Bu zorluk ekonomik olarak hala devam ediyor. Yetkililerimizden esnafın ayakta kalabilmesi için bu durumu göz önünde bulundurmalarını istiyoruz. İnşallah bu hastalık sürecini bir daha yaşamayız ve bir an önce tamamen salgından kurtuluruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
PARTNERBerkay Şahin: Nazar değdiBerkay Şahin: Nazar değdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Ağrı Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:11
İkindi
16:07
Akşam
19:36
Yatsı
21:18

Ağrı Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Agrı Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Diyadin
Derman Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Dogu Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Sayan, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor

Başkan Sayan, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Tutak’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Tutak’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Rektör Karabulut, YÖK Başkanı Saraç’ın başkanlığında toplantıya katıldı

Rektör Karabulut, YÖK Başkanı Saraç’ın başkanlığında toplantıya katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.