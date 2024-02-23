Ağrı’da UDER-Ulusal Çocuk Hakları Derneği Ofisi açıldı

2 yıl önce, çocuk haklarının korunması ve desteklenmesi amacıyla kurulan Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) bugün Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yıldırım tarafından, kurum ve kuruluşların da yoğun katılımıyla açıldı.

Açılışa, Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar’ın eşi Beste İpar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, İl Göç idaresi Müdürü İhsan Şeker, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Aslan Kaya, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ercan Dursun, STK’lar, Oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda UDER gönüllüsü katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Yıldırım, “Bugün burada, Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) olarak iki yıl boyunca yürüttüğümüz önemli faaliyetlerin ve projelerin meyvelerini toplamak için bir araya geldik. Bugün, sadece bir ofis açılışı değil, aynı zamanda UDER’in bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaların bir özeti niteliğindedir.

İki yıl önce, çocuk haklarının korunması ve desteklenmesi amacıyla yola çıktık. Bu süreçte, çocuklarımızın eğitimi, sağlığı, güvenliği ve mutluluğu için birçok projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımıza yönelik eğitimler, atölye çalışmaları, kampanyalar ve etkinlikler düzenledik. Aynı zamanda ebeveynler ve toplumun diğer kesimleriyle işbirliği içinde olup, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştık.

UDER olarak inancımız, her çocuğun eşit ve adil bir yaşama hakkı olduğudur. Bu inançla yola çıktık ve bugüne kadar bu değerleri koruyarak çalışmalarımızı sürdürdük. Ancak, bu başarıyı tek başımıza elde edemedik. Bu süreçte yanımızda olan tüm destekçilerimize, işbirliği yapan kurum ve kuruluşlara ve tabii ki çocuklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle birlikte, çocuklarımızın geleceği için önemli adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz. Yeni ofisimizin ve aldığımız projenin hayırlı olmasını diler, bu önemli günümüzde burada bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim” dedi.

Açılışın ardından dernek ofisini gezen misafirler, Başkan Yıldırım’dan yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

