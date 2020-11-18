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Ağrı'da yeni yapılan kar siperleriyle kışın geçitlerde ulaşım aksamayacak

AĞRI HABERLERİ  | 18.11.2020 13:36 | Son Güncelleme

Ağrı'da yeni yapılan kar siperleriyle kışın geçitlerde ulaşım aksamayacak

Ağrı'da kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı İpek ve Saç Dağı geçitlerinde toplam 7 kilometrelik kar siperi yapıldı.

Karayolları 123. Şube Şefliği, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamaların önüne geçmek için yüksek rakımlı geçitlerde çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Ağrı'nın Eleşkirt ile Erzurum'un Horasan ilçeleri arasındaki 2210 rakımlı Saç Dağı Geçidi'ne 2 kilometre, 2025 rakımlı İpek Geçidi'ne ise 5 kilometrelik kar siperi inşa etti.

Yeni kar siperleriyle bu geçitlerde kış mevsiminde ulaşımda aksama yaşanmaması hedefleniyor.

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