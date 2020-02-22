YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı’da yıldızlar voleybol grup müsabakaları sona erdi

Ağrı’da yıldızlar voleybol grup müsabakaları sona erdi

AĞRI HABERLERİ  | 22.02.2020 15:07 | Son Güncelleme

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde organize edilen ‘Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Grup Müsabakaları’ oynanan final müsabakaları ile sona erdi.15 Nisan Spor Salonu ve 2 bin 500 kişilik Merkez Spor Salonundaki, Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar kategorilerinde 12 farklı ilin katıldığı grup müsabakaları üç gün devam etti.Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlarda; Ağrı, Ardahan, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkâri, Iğdır, Kars, Siirt ve Van olmak üzere toplam 12 il katılım sağladı.Müsabakalar sonunda Yıldız Kızlar gruplarında birinci olan iller; A grubu birincisi Ardahan, B grubu birincisi Şırnak ve C grubu birincisi ile Kars ili oldu.Yıldız Erkeklerde gruplarında birinci olan iller; A grubu birincisi Şırnak, B grubu birincisi Bitlis ve C grubu birincisi ise Van oldu.Müsabakalar sonunda dereceye giren okulların kupa, madalya ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Voleybol İl Temsilcisi Yusuf Öner ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde organize edilen ‘Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Grup Müsabakaları’ oynanan final müsabakaları ile sona erdi.
15 Nisan Spor Salonu ve 2 bin 500 kişilik Merkez Spor Salonundaki, Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar kategorilerinde 12 farklı ilin katıldığı grup müsabakaları üç gün devam etti.
Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlarda; Ağrı, Ardahan, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkâri, Iğdır, Kars, Siirt ve Van olmak üzere toplam 12 il katılım sağladı.
Müsabakalar sonunda Yıldız Kızlar gruplarında birinci olan iller; A grubu birincisi Ardahan, B grubu birincisi Şırnak ve C grubu birincisi ile Kars ili oldu.
Yıldız Erkeklerde gruplarında birinci olan iller; A grubu birincisi Şırnak, B grubu birincisi Bitlis ve C grubu birincisi ise Van oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren okulların kupa, madalya ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Voleybol İl Temsilcisi Yusuf Öner ve antrenörler tarafından takdim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Ağrı Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
12:26
İkindi
15:28
Akşam
17:58
Yatsı
19:15

Ağrı Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Durak Eczanesi
Merkez
Zarif Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Emek Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İstanbullu çocuklar Patnos’taki kardeşlerini sevindirdi

İstanbullu çocuklar Patnos’taki kardeşlerini sevindirdi

Ağrı’da tipi hayatı felç etti

Ağrı’da tipi hayatı felç etti

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Hak-Sen’in Ağrı 1970 Spora ziyareti

Hak-Sen’in Ağrı 1970 Spora ziyareti

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.