Ağrı’da yıldızlar voleybol grup müsabakaları sona erdi

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde organize edilen ‘Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Grup Müsabakaları’ oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

15 Nisan Spor Salonu ve 2 bin 500 kişilik Merkez Spor Salonundaki, Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar kategorilerinde 12 farklı ilin katıldığı grup müsabakaları üç gün devam etti.

Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlarda; Ağrı, Ardahan, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkâri, Iğdır, Kars, Siirt ve Van olmak üzere toplam 12 il katılım sağladı.

Müsabakalar sonunda Yıldız Kızlar gruplarında birinci olan iller; A grubu birincisi Ardahan, B grubu birincisi Şırnak ve C grubu birincisi ile Kars ili oldu.

Yıldız Erkeklerde gruplarında birinci olan iller; A grubu birincisi Şırnak, B grubu birincisi Bitlis ve C grubu birincisi ise Van oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okulların kupa, madalya ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Voleybol İl Temsilcisi Yusuf Öner ve antrenörler tarafından takdim edildi.

