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Ağrı’da yoğun sis, 3 araç kaza yaptı

04.12.2023 14:06 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi.

Ağrı’da yoğun sis, 3 araç kaza yaptı

Ağrı’da sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis, vatandaşlara zor anlar yaşatırken havaalanı yolunda zincirleme kaza meydana geldi.
Sabah saatlerinde yaşanan sis nedeni ile görüş mesafesinin sıfıra düşmesi ile birlikte havaalanı yolunda iki tır ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza nedeni ile yol uzun bir süre trafiğe kapanırken, olayda her hangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekipler yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatırken, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ağrı’da yoğun sis, 3 araç kaza yaptı

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Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 4 Aralık Pazartesi

İmsak
05:36
Sabah
07:05
Öğle
12:03
İkindi
14:29
Akşam
16:51
Yatsı
18:14

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Pazartesi

Diyadin eczanesi
Diyadin
Ege eczanesi
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Eleşkirt eczanesi
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