Ağrı’da yoğun sis, 3 araç kaza yaptı

Ağrı’da sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis, vatandaşlara zor anlar yaşatırken havaalanı yolunda zincirleme kaza meydana geldi.

Sabah saatlerinde yaşanan sis nedeni ile görüş mesafesinin sıfıra düşmesi ile birlikte havaalanı yolunda iki tır ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza nedeni ile yol uzun bir süre trafiğe kapanırken, olayda her hangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekipler yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatırken, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



