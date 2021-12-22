Ağrı'da yolu kardan kapanan köydeki yaşlı hastanın yardımına ekipler yetişti

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 92 yaşındaki İbrahim Aslangiri, iş makinesi desteğindeki ekiplerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Alakoyun köyünde yaşayan İbrahim Aslangiri, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Bölgede etkili olan kar ve tipiden köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyen Aslangiri'in yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olumsuz hava koşullarına rağmen yola çıkan sağlık ekipleri, görüş mesafesinin düştüğü yolda hem ambulans hem de paletli ambulans ile güçlükle ilerleyerek Alakoyun köyüne 5 kilometre mesafedeki Tükenmez köyüne ulaştı.

Bu süreçte durumdan haberdar olan ve bölgede yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, başka bir köyden Alakoyun köyüne ulaştı.

Ekipler daha sonra Alakoyun köyü ile Tükenmez köyü arasındaki yolu, iş makineleri ile ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Aslangiri'yi hafif ticari bir araca alan yakınları da yolu açan iş makinesini takip edip Tükenmez köyüne getirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaşlı hasta ambulansa alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İbrahim Aslangiri'nin oğlu Bülent Aslangiri, kendilerine destek olan ekiplere teşekkür ederek, "Köy yolu kapalı olduğu için babamı hastaneye götüremedik. Yetkililere haber verdik ve kepçe gelip yolu açtı. Biz de hastamızı alarak kepçenin arkasından aracımızla Tükenmez köyüne geldik. Burada babamı ambulansa bindirdik. Babam yaşlı ve rahatsızlığı var. Daha önceden herhangi bir rahatsızlığı yoktu." dedi.

