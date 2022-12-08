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Ağrı’da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

08.12.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ağrı’da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 13 AZ 646 plakalı kamyonet, Y.T'nin kullandığı arkasında römork bulunan 04 AF 233 plakalı traktör ve Y.K. yönetimindeki 04 S 0017 plakalı minibüs, Tellisırt köyü yolunda çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle, kömür ve yem dolu römork devrildi. Kamyonet şarampole düştü, minibüs ise tarlaya girerek durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki 2 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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