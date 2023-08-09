Ağrı'daki Balık Gölü'nün suyu bu sene de çekildi

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Balık Gölü, doğal güzellikleri ve kuş türleriyle doğa tutkunlarının bölgedeki uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Doğubayazıt ilçe merkezinin ve güzergahtaki bazı köylerin su ihtiyacının büyük bir bölümünün sağlandığı gölde, kuraklık ve yağışların yetersiz olması nedeniyle çekilme oldu.

Gölde geçen yıl su seviyesinin büyük oranda düşmesi nedeniyle kuruma tehlikesi yaşanmıştı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, AA muhabirine, dünya genelinde küresel ısınmaya bağlı olarak ciddi bir iklim değişikliği yaşandığını söyledi.

"SU KULLANIMINA ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR"

Balık Gölü'nün yüksekle ve büyük alanda bulunan tatlı bir su gölü olduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Özellikle son dönemlerde kar yağışlarında giderek yaşanan azalma yeraltı sularının beslenmesinde ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Geçen sene Ağrı ve Balık Gölü'nün içinde bulunduğu sahada ciddi bir kuraklık tehlikesi yaşandı. Kuraklığın iki nedeni var. Biri yağış eksikliği, diğeri de şiddetli buharlaşma sonucu meydana gelen kuraklıktır. Gölde yağış eksikliğinden kaynaklı bir su çekilmesi var. İkincisi ve en önemlisi de dünya genelinde bir kuraklık yaşanıyor ve bizim de tedbir almamız lazım. Bu tedbirlerden en önemlisi de su kullanımına çok ciddi şekilde dikkat edilmesi gerekiyor."

Kaya, uzun yıllardır Doğubayazıt ilçe merkezi ve güzergahtaki köylerin içme ile kullanma suyunun gölden temin edildiğini belirterek, "Buradan Doğubayazıt'a kontrolsüz giden su, içme suyu dışında tarımsal sulama amaçlı da kullanılmaktadır. Bu da göldeki suyun ciddi bir şekilde azalmasına yol açmaktadır. Balık Gölü'ne çok ciddi tedbirlerin alınması lazım. Yağışın olup olmaması insanın elinde olan bir tedbir değildir ama var olan suyun korunması tamamen bizim elimizde olan bir durumdur." diye konuştu.

Doğubayazıt'a giden bu suyun hem kamu hem de özel sektör tarafından ciddi şekilde iktisatlı kullanımını sağlamak için yeni tedbirler ve yasal önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Kısa sürede suyun bu kadar çekilmesi ve gelecek süreçte de suyun bu şekilde kullanılmasının sonuçları olacaktır. Balık Gölü'nü kurutmamamız için önlemler almamız lazım." dedi.

Ağrı'da 60 yıllık iklim verilerine göre yıllık ortalama yağış miktarının 528 milimetre civarında olduğunu anlatan Kaya, son 5 yılda bu oranın 428 milimetre civarına düştüğünü söyledi.

