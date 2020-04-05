Ağrı'daki cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hem kurum çalışanlarının hem de tutuklu ve hükümlülerin virüsten etkilenmemeleri için gerekli önlemler titizlikle uygulanıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınında, ceza infaz kurumlarının, toplu olarak yaşanan yerler olması ve bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması nedeniyle personel, hükümlü ve tutukları korumak ve salgının yayılmasını engellenmek amacıyla Ağrı'daki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yoğun tedbirler alındı.

Üst seviyede uygulanan tedbirler çerçevesinde, ceza infaz kurumlarına giriş yapacak herkesin sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takıldıktan sonra ateşi ölçülüp el ve ayakkabıları dezenfekte edilerek kurumlara girişleri sağlanıyor.

Bu kapsamda cezaevi, periyodik olarak profesyonel ekiplerce dezenfekte ediliyor.

Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınını önlemek için Patnos Ceza İnfaz Kurumlarında her türlü tedbirin alındığını kaydetti.