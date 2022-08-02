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Ağrı'daki çiftçiler arpa ve buğday tarlalarında yoğun hasat mesaisinde

02.08.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin: - "Bu sene arpada beklediğimiz rekolte 180 bin ton civarında ve geçen yılın tam iki katı. Buğdayda da 215 bin ton rekolte bekliyoruz" - "Hamdolsun bu sene hem çiftçimizin yüzü gülüyor hem bereketli bir yıl"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da, çiftçilerin bu yıl ilkbahar yağışlarıyla verimi artan arpa ve buğday tarlalarında hasat mesaisi sürüyor.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle zor zamanlar geçiren çiftçilerle besicilerin yüzü, bu yıl ilkbaharda etkili olan yağışlarla güldü.

Ağrı ve Eleşkirt ovalarındaki verimli arazilerinde iş makineleriyle yoğun hasat mesaisine giren çiftçiler, elde ettikleri mahsulden ihtiyaçlarının dışındakileri kent merkezi ve çevre illere pazarlayacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü, Kenan Engin, AA muhabirine, geçen yıl kuraklık nedeniyle Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ağrı'da da bitkisel üretimde verim kaybı yaşandığını hatırlattı.

Bu yıl yağışlarla çiftçilerin bereketli bir sezon geçirdiğini ifade eden Engin, şöyle konuştu:

"Geçen sene kuraklığa bağlı olarak çiftçinin yüzde 40'lık verim kaybını Tarım ve Orman Bakanlığımız kuraklık desteğiyle telafi etti. Hamdolsun çiftçilerimiz açısından bu sene çok ciddi bir bereket yılı oldu. Geçen sene toplam 3,5 milyon dekar tarım arazisi içerisinde 660 bin dekar arpa ekim alanımız vardı. 870 bin dekar da buğday ekim alanımız vardı. Geçen sene 93 bin ton arpa, 125 bin ton da buğday elde ettik. Yüzde 40'lık bir verim kaybımız vardı."

- "Arpada geçen yılın iki katı rekolte bekleniyor"

Engin, kentin hayvancılık ili olduğu için arpa ve buğdayların sapının da saman olarak kullanıldığını ve samandan da önemli bir gelir beklediklerini anlattı.

Bu yıl kentte 700 bin dekar alanda arpa, 880 bin dekar civarında da buğday ekim alanının bulunduğunu dile getiren Engin, şunları kaydetti:

"Bu sene arpada beklediğimiz rekolte 180 bin ton civarında ve geçen yılın tam iki katı. Buğdayda da 215 bin ton rekolte bekliyoruz. Hamdolsun bu sene hem çiftçimizin yüzü gülüyor hem de bereketli bir yıl."

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