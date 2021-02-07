Ağrı'daki Meya Antik Kenti'nde kış güzelliği

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Meya Antik Kenti ve çevresinde oluşan peribacaları, bembeyaz kar örtüsüyle eşsiz güzelliğe büründü.

İlçe merkezine bağlı Günbuldu köyü yakınlarında bulunan ve geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Meya Antik Kenti, doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

Köydeki bir dağın güneye bakan sarp kayalıklarına oyularak yapılan antik kent, içindeki ibadethane ve yaşam alanlarının yanı sıra son dönemlerde kayaçların aşınmasıyla meydana gelen peribacalarıyla da ilgi çekiyor.

"Medeniyetler geçidi" olarak anılan ve peribacalarıyla Kapadokya'yı andıran antik kent, bölgede etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

İlkbaharda rengarenk çiçeklerle bezenen antik kent, kışın da karla kaplı görüntüsüyle ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Meya Antik Kenti ve çevresindeki peribacaları, drone ile havadan görüntülendi.

