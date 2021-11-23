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Ağrı'daki STK'lerden hasta yakını tarafından darbedilen hastane personeline destek

23.11.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'daki STK'lerden hasta yakını tarafından darbedilen hastane personeline destek

Ağrı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sağlıkçılar, sıra numarası yüzünden çıkan tartışma sonrası bir hasta yakını tarafından darbedilen sağlık personeli Ömer Söylemez'e destek oldu.

Haki-İş Konfederasyonu İl Başkanlığı ile Öz Sağlık-İş Sendikası Ağrı Şubesi üyeleri ve sağlık çalışanları, açtıkları "Sağlıkta şiddete hayır" pankartı ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Hakan Yıldırım, grup adına burada yaptığı konuşmada, sendika olarak başlattıkları hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Sağlık personeline yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şifa dağıtan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti gerçekleştirenler bir türlü yorulmadı. Mevzuatlarda daha ağır yaptırımlar olmadığı sürece de yorulmayacaklar. Bir kapıdan girip öbür kapıdan çıktıkları sürece, daha çok cesaretlenecekler ve daha çok kan dökecekler. Belki de ölüme sebebiyet verecekler. Sendika olarak 'artık yeter' diyoruz. Artık bu şiddeti uygulayanların hak ettikleri cezanın ötesinde, kamu sağlık hizmetlerine ulaşma konusundaki haklarının kısıtlanmaması durumunda yine durmayacaklarını biliyoruz."

Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde fedakarca çalıştığına işaret eden Yıldırım, bu muameleyi hiçbir sağlıkçının hak etmediğini dile getirdi.

Yıldırım, sağlıkçıya şiddet uygulayan kişilere caydırıcı cezalar verilmesini istedi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde veri hazırlama personeli olarak görev yapan Ömer Söylemez, 17 Kasım'da sıra numarası yüzünden çıkan tartışma sonrası bir hasta yakını tarafından darbedilmişti.

Hastanede tedavi edilen Söylemez, hasta yakınından şikayetçi olmuştu.

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