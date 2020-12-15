Ağrı'daki uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının içerisinde bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 17 zanlından 15'i, özel harekat polis ekipleri ve narkotik madde arama köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Zanlılardan 14'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 zanlının da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında 30 uyuşturucu madde kullanıcısına da işlem yapıldı.

