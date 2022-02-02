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Ağrı'daki Yazıcı Barajı kar ve buzla kaplandı

02.02.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'daki Yazıcı Barajı kar ve buzla kaplandı

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'daki Yazıcı Barajı, kar ve buzla kaplandı.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, dere, nehir ve göletlerin yüzeyi ilkbahar aylarına kadar buzla kaplanıyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentin kuzeydoğusunda bulunan Yazıcı Barajı da soğukların etkisiyle tamamen dondu.

Beyaza bürünen bölgede, baraj suları altındaki eski Başçavuş köyü kalıntılarından cami minaresi de ilgi çekiyor.

Kış manzarasının oluştuğu baraj ve çevresi drone ile görüntülendi.

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