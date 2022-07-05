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Ağrı'dan 106 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

05.07.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'dan 106 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 106 düzensiz göçmen, uçakla ülkeleri Afganistan'a yollandı.

Güvenlik güçlerince farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.

Düzensiz göçmenlerden 106'sı, İl Göç İdaresi araçlarıyla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Burada güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra salona alınan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçağa bindirildi.

Uçak, daha sonra Afganistan'a gitmek üzere havalandı.

Kentte, 2 günde yapılan 3 uçak seferiyle toplam 379 düzensiz göçmenin Afganistan'a dönüşü sağlandı.

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